Жительница одной из деревень Мариинского района отсудила у индивидуального предпринимателя, установившего в ее доме пластиковые окна, почти 400 тысяч рублей. Женщине удалось доказать, что ее потребительские права нарушены.

Договор на установку девяти оконных блоков из ПВХ Елена Б. заключила в июле 2018 года. И до конца месяца нанятые предпринимателем работники все сделали. Но как только пришла зима, окна, покрытые толстой ледяной коркой, стали постоянно "плакать" и сифонить, да так, что приходилось без конца топить печку. И все равно в комнатах было холодно.

Измученная женщина дважды - в конце 2018-го и начале 2019 года - обращалась к предпринимателю по поводу безобразного качества "энергосберегающих" окон. И оба раза прибывшая по вызову бригада отказывалась устранять недостатки. Ссылались на то, что, мол, все проблемы из-за повышенной влажности в помещении.

- В свою очередь эксперты, привлеченные заказчицей, выявили массу дефектов, допущенных горе-мастерами при изготовлении, установке и монтаже всех девяти оконных конструкций, - рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев. - Причем дефектов существенных и неустранимых. Окна по всем параметрам были признаны не соответствующими ГОСТам и не подлежащими эксплуатации.

В итоге назначенная Мариинским городским судом строительно-техническая экспертиза подтвердила доводы истицы.