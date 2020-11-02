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02.11.2020 18:56
Рубрика: Власть

Защита после нападения

Жертвам преступлений оплатят адвоката
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в УПК, расширяющий защиту потерпевших: право на оплату адвоката получат жертвы нетяжких преступлений. Расходы потерпевшего на защитника возместят даже в том случае, когда обвиняемого освободили от уголовной ответственности по гуманным причинам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не так давно Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение в свежем обзоре судебной практики: расходы жертв преступлений на адвоката должны компенсироваться из казны. Потом государство вправе взыскать эти деньги непосредственно с осужденного.

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Однако в законе есть пробел: если дело обвиняемого было закрыто по гуманным правилам, например, за примирением сторон, затраты на адвоката потерпевшему возмещать не обязаны.

К тому же несколько лет назад по инициативе Верховного суда РФ было введено правило: гражданина, впервые совершившего нетяжкое преступление, могут освободить от уголовной ответственности, если он компенсировал ущерб. Это делается из гуманных соображений: человеку дается второй шанс, у него не появится судимости, которая может испортить биографию.

Как сообщил в недавней статье в "РГ" председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, в прошлом году по данным правилам были освобождены от уголовной ответственности 52,5 тысячи человек.

"По состоянию на 1 октября текущего года по этому основанию судами прекращены уголовные дела в отношении более 140 тысяч лиц", - сообщил Вячеслав Лебедев.

То есть оступившиеся люди получили шанс в жизни: судимость на этот раз не сломает им жизнь, надо только избежать новых ошибок. Но если потерпевшие обращались за помощью к адвокатам, счета в таком случае им не погасят. А это - несправедливо.

Фото: iStock
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"Нельзя забывать и о пострадавших, которым зачастую необходима правовая поддержка, в том числе для общения со следствием, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Потерпевшие не всегда ориентируются в правовых вопросах. Нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело. Приходится прилагать усилия, чтобы добиться справедливости. Естественно, расходы на адвоката в этом случае потерпевшему должны быть компенсированы".

Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн, потерпевший должен самостоятельно найти адвоката.

Государство возместит расходы потерпевшего на адвоката из казны, потом может взыскать их с осужденного

"Размер возмещения определяется должностным лицом, ведущим производство по уголовному делу, при принятии итогового решения с учетом доказанности и разумности понесенных расходов", - пояснил советник ФПА.

Компенсации выплачиваются в соответствии с правилами, утвержденными правительством страны.

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