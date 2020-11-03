АТОР: Ограничения из-за коронавируса влияют на продажу туров с кешбэком

Если в первую неделю акции кешбэка продажи туров выросли на 60%, то затем произошел спад из-за введения новых ограничений на фоне пандемии коронавируса, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Первая неделя была феерическая, потом пошло небольшое снижение, сейчас опять идет активизация спроса", - сказала она в ходе онлайн-конференции в РИА Новости.

Продажи так и будут идти волнообразно. Но второй этап акции однозначно окажется более успешным, чем первый, который прошел в августе, отметила Ломидзе.

По словам представителя АТОР, в первую неделю количество бронирований туров с кешбэком у многих туроператоров увеличилось на 50-60% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Затем на россиян стали оказывать влияние ухудшение эпидемиологической ситуации, многочисленные предупреждения и ограничения, которые вводили разные регионы России.

Второй этап программы продаж туров по России и бронирования гостиниц с возможностью частичного возврата средств стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря 2020 года. Приобрести туры с кешбэком можно на период до 10 января 2021 года включительно. В программе участвуют поездки от двух ночей. Кешбэк составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Ранее по итогам двух недель акции в Ростуризме заявили, что общий объем бронирований туров уже превысил 1 миллиард рублей.