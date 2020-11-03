Бастрыкин подвел итоги работы СК РФ по расследованию преступлений в 2020 году

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, за девять месяцев в СК увеличилось число направленных в суд дел о коррупции с обвинительным заключением с 5 679 до 5 925.
В счет погашения ущерба уже возмещено более 2,3 миллиарда рублей. Наложен арест на имущество стоимостью более 8 миллиардов рублей. Это означает, что возмещение ущерба было обеспечено на 77 процентов еще на стадии следствия.
Отчитались перед главой ведомства и некоторые руководители региональных подразделений.
Так исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю доложил о ходе расследования уголовного дела по факту смерти в декабре 2019 года 13-летнего мальчика на приеме у лор-врача. Председатель поручил передать это дело для дальнейшего расследования в производство центрального аппарата ведомства. И.о. директора Судебно-экспертного центра СК России Андрею Маркову поручено создать и подключить к комиссионной судебно-медицинской экспертизе межведомственную экспертную группу. Председатель поставил ход расследования этого дела на контроль.
Руководитель СУ СК России по Волгоградской области доложил о расследовании дела по факту получения 41-летним местным жителем тяжких телесных повреждений в одном из отделений банка, от которых он скончался. Это нашумевшее дело о родительском чате, после которого с одним из родителей расправился родственник другого.
- Глава ведомства указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего, проведение оперативного и качественного расследования,- подчеркнула Петренко.
По итогам совещания Бастрыкин назначил служебные проверки для анализа со стороны центрального аппарата упущений в работе по расследованию региональными следственными управлениями преступлений коррупционной направленности.