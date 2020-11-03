Бастрыкин подвел итоги работы СК РФ по расследованию преступлений в 2020 году

На оперативном совещании Следственного комитета глава ведомства Александр Бастрыкин назвал цифры, по которым можно судить, на сколько успешно идет работа по расследованию очень сложных дел, которые касаются коррупции.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, за девять месяцев в СК увеличилось число направленных в суд дел о коррупции с обвинительным заключением с 5 679 до 5 925.

В счет погашения ущерба уже возмещено более 2,3 миллиарда рублей. Наложен арест на имущество стоимостью более 8 миллиардов рублей. Это означает, что возмещение ущерба было обеспечено на 77 процентов еще на стадии следствия.

Отчитались перед главой ведомства и некоторые руководители региональных подразделений.

Так исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю доложил о ходе расследования уголовного дела по факту смерти в декабре 2019 года 13-летнего мальчика на приеме у лор-врача. Председатель поручил передать это дело для дальнейшего расследования в производство центрального аппарата ведомства. И.о. директора Судебно-экспертного центра СК России Андрею Маркову поручено создать и подключить к комиссионной судебно-медицинской экспертизе межведомственную экспертную группу. Председатель поставил ход расследования этого дела на контроль.

Руководитель СУ СК России по Волгоградской области доложил о расследовании дела по факту получения 41-летним местным жителем тяжких телесных повреждений в одном из отделений банка, от которых он скончался. Это нашумевшее дело о родительском чате, после которого с одним из родителей расправился родственник другого.

- Глава ведомства указал на необходимость тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего, проведение оперативного и качественного расследования,- подчеркнула Петренко.

По итогам совещания Бастрыкин назначил служебные проверки для анализа со стороны центрального аппарата упущений в работе по расследованию региональными следственными управлениями преступлений коррупционной направленности.