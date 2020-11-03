БЕЛАЗ работает над газификацией карьерной техники для российских компаний

Более восьми тысяч километров разделяет стендовую площадку белорусского автогиганта в Жодино от алмазных сокровищ Мирнинского горно-обогатительного комбината. Но именно на этом старейшем предприятии АЛРОСА, основанном в Якутии еще в середине прошлого века, проходит в эти дни тестирование 45-тонного самосвала БЕЛАЗ-75476 с газопоршневым двигателем.

На предприятии работают над газификацией карьерной техники для крупных компаний Союзного государства, пояснили на предприятии. "Основное - это, конечно, показатели работы карьерного самосвала", - подчеркнул заместитель исполнительного директора АК "Алроса" Руслан Сизонов, но, уточнив при этом, что на комбинате существует и возможность заправки газом как минимум десяти аналогичных самосвалов.

Дело в том, рассказал представитель компании, что часть горнорудных запасов находится в труднодоступной местности, куда дизельное топливо можно доставлять только в период навигации. Вот и приходится его ежегодно завозить с большим запасом. А с другой стороны, практически под рукой расположены крупные месторождения природного газа, которые логично использовать в качестве топлива. Предварительные расчеты доказывают, что себестоимость газа в разы ниже стоимости дизеля.

Кстати, и в Мурманской области с участием белорусского автопрома на Восточном руднике Кировского филиала "Апатит" реализуется проект по переводу карьерной техники на газодизельный режим. Здесь уже ожидают до конца осени модульный комплекс по заправке самосвалов БЕЛАЗ сжиженным газом. Его будут доставлять заправщиками и хранить в резервуаре комплекса. А под заправку СПГ уже переоборудованы два белорусских самосвала, которым предстоит пройти опытно-промышленные испытания.