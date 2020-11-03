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03.11.2020 09:12
Рубрика: Общество

Беременность названа фактором, увеличивающим риски при коронавирусе

Текст: Михаил Русин
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Беременность оказалась одним из факторов повышенного риска при коронавирусе. Как показывают исследования, беременные женщины заражаются коронавирусной инфекцией чаще, чем не беременные. Кроме того, болезнь у них протекает тяжелее и чаще может приводить к летальному исходу.

Фото: Gettyimages
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По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, также COVID-19 повышает риск преждевременных родов.

"Беременные женщины с коронавирусной инфекцией подвержены повышенному риску тяжелого заболевания и риску преждевременных родов. Последствия заражения SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, при беременности не известны", - отмечают специалисты CDC.

При этом они ссылаются на исследование, которое проводилось среди 5252 женщин с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, зарегистрированной в период с 29 марта по 14 октября 2020 г.

"Беременным женщинам и членам их семей следует соблюдать рекомендуемые меры профилактики, включая ношение маски, социальное дистанцирование и частое мытье рук", - предупреждают эксперты.

Между тем The Washigton Post также сообщает, что беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвергаются большему риску смерти и тяжелого течения болезни. В публикации говорится, что беременные женщины почти в три раза чаще попадают в отделения интенсивной терапии и им более чем в три раза чаще требуется искусственная вентиляция легких.

Фото: iStock
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"Из 19 600 обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. Среди небеременных женщин уровень смертности составил 0,1 процента", - пишет издание. Таким образом, смертность от коронавируса среди небеременных женщин оказалась вдвое меньше.

Также сообщается, что 1,1 процента беременных женщин были госпитализированы в отделение интенсивной терапии после того, как им поставили диагноз COVID-19, по сравнению с 0,4 процентами женщин, которые не были беременными. Уровень потребности в вентиляции легких составил 0,3 процента для беременных женщин и 0,1 процента для других женщин. Специалисты отмечают, что пока до конца не понятно, как влияет коронавирус на здоровье матери и ребенка и на течение родов.

"У нас нет возможности предсказать, как это повлияет на вас, поэтому лучший совет, который мы можем дать, - это профилактика. Нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, держаться подальше от людей, которые могут быть инфицированы", - рекомендует беременным заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии Дэвид Джаспан.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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