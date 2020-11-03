Беременность названа фактором, увеличивающим риски при коронавирусе

Беременность оказалась одним из факторов повышенного риска при коронавирусе. Как показывают исследования, беременные женщины заражаются коронавирусной инфекцией чаще, чем не беременные. Кроме того, болезнь у них протекает тяжелее и чаще может приводить к летальному исходу.

По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, также COVID-19 повышает риск преждевременных родов.

"Беременные женщины с коронавирусной инфекцией подвержены повышенному риску тяжелого заболевания и риску преждевременных родов. Последствия заражения SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, при беременности не известны", - отмечают специалисты CDC.

При этом они ссылаются на исследование, которое проводилось среди 5252 женщин с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, зарегистрированной в период с 29 марта по 14 октября 2020 г.

"Беременным женщинам и членам их семей следует соблюдать рекомендуемые меры профилактики, включая ношение маски, социальное дистанцирование и частое мытье рук", - предупреждают эксперты.

Между тем The Washigton Post также сообщает, что беременные женщины, которые заразились коронавирусом, подвергаются большему риску смерти и тяжелого течения болезни. В публикации говорится, что беременные женщины почти в три раза чаще попадают в отделения интенсивной терапии и им более чем в три раза чаще требуется искусственная вентиляция легких.

"Из 19 600 обследованных беременных женщин 33 умерли, что составляет 0,2 процента смертности. Среди небеременных женщин уровень смертности составил 0,1 процента", - пишет издание. Таким образом, смертность от коронавируса среди небеременных женщин оказалась вдвое меньше.

Также сообщается, что 1,1 процента беременных женщин были госпитализированы в отделение интенсивной терапии после того, как им поставили диагноз COVID-19, по сравнению с 0,4 процентами женщин, которые не были беременными. Уровень потребности в вентиляции легких составил 0,3 процента для беременных женщин и 0,1 процента для других женщин. Специалисты отмечают, что пока до конца не понятно, как влияет коронавирус на здоровье матери и ребенка и на течение родов.

"У нас нет возможности предсказать, как это повлияет на вас, поэтому лучший совет, который мы можем дать, - это профилактика. Нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, держаться подальше от людей, которые могут быть инфицированы", - рекомендует беременным заведующий отделением акушерства и гинекологии Einstein Healthcare Network в Филадельфии Дэвид Джаспан.