Bloomberg отмечает контрпродуктивную позицию США

США могут помочь себе, предоставляя миру помощь в преодолении пандемии COVID-19, отметило агентство Bloomberg в своем комментарии 28 октября. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

США - единственная в мире страна, которая отказалась принимать участие в международной программе по распределению вакцин от коронавируса COVAX - механизме, созданном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такая позиция контрпродуктивна и подорвала облик страны как мирового лидера, которым Соединенные Штаты так гордились. Она направлена против поддержки и обеспечения общественного здравоохранения, что делает пандемию COVID-19 еще более труднопреодолимой. Глобальная цепь поставок и экономическая активность могут быть возобновлены лишь тогда, когда эпидемия будет взята под контроль в мировом масштабе, отмечает агентство Bloomberg.

В комментарии также подчеркивается, что национализм в сфере разработки, внедрения и распространения вакцин от коронавируса не совпадает с чаяниями и стремлениями мирового сообщества. США должны отказаться от такой позиции, лишь так они смогут помочь как всему миру, так и самим себе.