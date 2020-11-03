Боевики в Идлибе хотят использовать дрон для провокации против военных

Российские военные в Сирии сообщили о новой провокации, которую готовят боевики, окопавшиеся в Идлибской зоне деэскалации.

Заместитель руководителя российского миротворческого центра контр-адмирал Александр Гринкевич рассказал о планах террористических группировок обвинить войска президента Асада и военных РФ в нанесении артиллерийских и авиационных ударов по населенным пунктам, находящимся на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

"По имеющейся информации, боевики планируют при помощи беспилотного летательного аппарата нанести удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе населенного Нахлая . Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России", - заявил контр-адмирал.

Ранее наш миротворческий Центр неоднократно сообщал о подготовке других инсценировок в Идлибе. Как правило, они были связаны с использованием против мирного населения отравляющих веществ, в частности, хлора. Его террористы собирались применить таким образом, чтобы ни в чем не повинные сирийцы гибли под видеокамеру. Затем постановочную съемку разместили бы в соцсетях и обвинили в химатаке правительственные войска Сирии.

Несколько подобных провокаций и фейковых репортажей в различных районах провинции Идлиб военным удалось предотвратить. Вовремя раскрытые и обнародованные планы террористов заранее сводили на "нет" их усилия. Проводить диверсию в таких случаях боевикам просто не было смысла.