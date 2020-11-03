Более тысячи военных медиков задействованы для борьбы с COVID-19

По его словам, всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 задействовано 1011 военных медиков. Причем они работают как в России, так и за рубежом.
Сергей Шойгу напомнил, что на фондах конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной Кубинке сформирован временный центр на 1 420 коек. Там работают 673 медицинских специалиста Минобороны России. Лечебную помощь в этом временном госпитале уже получили более тысячи пациентов.
Министр обороны также напомнил, что в конце октября 72 военных медика были направлены в медорганизации Московской и Курганской областей. Кроме того, по решению Верховного главнокомандующего РФ два многопрофильных мобильных госпиталя были развернуты в Абхазии и Южной Осетии. В каждом из них трудятся 133 военных медицинских специалиста.
Отмечается, что все военные врачи, принимающие участие в борьбе с коронавирусом вне пунктов постоянной дислокации, получат стимулирующие выплаты в размере от 60 до 70 процентов от оклада. "Необходимо установить дополнительную выплату офицерам - 70% от оклада по воинской должности, а также прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) - 60% от оклада по воинской должности, непосредственно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и иных медицинских подразделений, развертываемых вне пунктов постоянной дислокации. Поручаю заместителю министра обороны Татьяне Викторовне Шевцовой подготовить приказ об установлении выплаты", - сказал Сергей Шойгу, уточнив, что надбавку получат 1 572 военнослужащих.
Глава Минобороны также поручил своему заместителю Тимуру Иванову представить предложения по организации отдыха и реабилитации военных врачей на базе санаторно-курортных учреждений военного ведомства.