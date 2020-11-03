Более тысячи военных медиков задействованы для борьбы с COVID-19

Более тысячи военных медиков задействованы для лечения от новой коронавирусной инфекции гражданского населения. Об этом на селекторном совещании во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 задействовано 1011 военных медиков. Причем они работают как в России, так и за рубежом.

Сергей Шойгу напомнил, что на фондах конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной Кубинке сформирован временный центр на 1 420 коек. Там работают 673 медицинских специалиста Минобороны России. Лечебную помощь в этом временном госпитале уже получили более тысячи пациентов.

Министр обороны также напомнил, что в конце октября 72 военных медика были направлены в медорганизации Московской и Курганской областей. Кроме того, по решению Верховного главнокомандующего РФ два многопрофильных мобильных госпиталя были развернуты в Абхазии и Южной Осетии. В каждом из них трудятся 133 военных медицинских специалиста.

Отмечается, что все военные врачи, принимающие участие в борьбе с коронавирусом вне пунктов постоянной дислокации, получат стимулирующие выплаты в размере от 60 до 70 процентов от оклада. "Необходимо установить дополнительную выплату офицерам - 70% от оклада по воинской должности, а также прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) - 60% от оклада по воинской должности, непосредственно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и иных медицинских подразделений, развертываемых вне пунктов постоянной дислокации. Поручаю заместителю министра обороны Татьяне Викторовне Шевцовой подготовить приказ об установлении выплаты", - сказал Сергей Шойгу, уточнив, что надбавку получат 1 572 военнослужащих.

Глава Минобороны также поручил своему заместителю Тимуру Иванову представить предложения по организации отдыха и реабилитации военных врачей на базе санаторно-курортных учреждений военного ведомства.