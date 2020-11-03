Болгарская певица Грета Ганчева получила гражданство России

В соответствии с указом президента России Владимира Путина знаменитая болгарская певица Грета Ганчева получила гражданство РФ.

Церемония принесения присяги состоялась в присутствии посла России в Софии Анатолия Макарова. В рамках торжественного мероприятия Ганчева призналась в давней любви к РФ и назвала ее граждан своей новой семьей.

Грета Ганчева наиболее известна российским слушателям благодаря культовому шлягеру "Тумбалалайка". Певица неоднократно выступала в СССР и прославилась исполнением советских военно-патриотических песен.