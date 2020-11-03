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03.11.2020 13:24
Рубрика: Экономика

Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость нефти марки Brent вернулась к уровню выше 40 долларов за баррель. Цена североамериканского сорта WTI превысила 38 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

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Котировки Brent опустились ниже 40 долларов в конце прошлой недели. В целом октябрь стал худшим периодом для нефтяного рынка с мая этого года. За два осенних месяца цены на "черное золото" опустились более чем на 20 процентов. Падение было связано с растущими опасениями по поводу потребления нефти мире из-за второй волны пандемии, который вынудил ряд стран ввести повторные карантинные ограничения.

Также повышенная нестабильность котировок барреля вызвана ожиданием результатов выборов в США, которые могут сильно повлиять на объемы производства нефти в стране. В случае победы действующего президента Дональда Трампа американская нефтегазовая отрасль получит поддержку, и при благоприятной конъюнктуре добыча нефти в США будет расти. Сейчас США добывают нефти больше всех в мире - около 11 млн баррелей в сутки. Но при этом, велика вероятность продолжения торгового противостояния с Китаем, что отрицательно сказывается на рынке. Если победит Джо Байден, вероятны экологические ограничения и спад добычи нефти в стране.

Фото: iStock
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Однако, также возможно, ослабление санкций против Ирана, который в силах добавить к общемировому производству около 3,5 млн баррелей в сутки.

Поддержать нефтяные цены может решение ОПЕК+ продлить действующие квоты сокращения добычи на какой-то период 2021 года. Сейчас страны, участвующие в ОПЕК+, суммарно сокращают производство на 7,7 миллиона баррелей в сутки. С начала 2021 года показатель планировали снизить до 5,8 миллиона баррелей, но в создавшейся ситуации наращивание добычи, скорее всего, будет отложено.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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