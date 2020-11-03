Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний

Часть вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", может быть запущена в оборот до окончания испытаний. Об этом ТАСС сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что запуск произойдет вместе с пострегистрационными исследованиями.

Напомним, что в России ведется разработка нескольких видов препаратов от коронавирусной инфекции. Но только две вакцины уже получили регистрацию. Это "Спутник V", которая разработана центром Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", произведенная в центре "Вектор".