Четыре человека погибли во время теракта в Вене

Напомним, что накануне около 20:00 (22:00 мск) в Вене началась стрельба на Сайтенштеттенгассе в районе, где находится синагога. Очевидцы успели снять на мобильные телефоны одного из террористов с огнестрельным оружием в руках. Впоследствии полиция сообщила о шести местах, где произошли нападения на граждан.

Известно, что австрийская полиция нейтрализовала одного из нападавших. Поиски остальных подозреваемых продолжаются.

Сразу после начала стрельбы жителей Вены попросили не выходить на улицу. Некоторым гражданам пришлось укрываться в ресторанах и спускаться в подвалы, а в венской опере оказались "заперты" около тысячи человек.