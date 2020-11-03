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03.11.2020 09:54
Рубрика: В мире

Четыре человека погибли во время теракта в Вене

Текст: Александр Гусаров
Во время вчерашнего теракта в Вене погибли четыре человека. Таковы последние данные о числе жертв трагедии, которые приводит издание Kurier со ссылкой на мэра австрийской столицы.
Фото: Photo/Ronald Zak
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Напомним, что накануне около 20:00 (22:00 мск) в Вене началась стрельба на Сайтенштеттенгассе в районе, где находится синагога. Очевидцы успели снять на мобильные телефоны одного из террористов с огнестрельным оружием в руках. Впоследствии полиция сообщила о шести местах, где произошли нападения на граждан.

Известно, что австрийская полиция нейтрализовала одного из нападавших. Поиски остальных подозреваемых продолжаются.

Сразу после начала стрельбы жителей Вены попросили не выходить на улицу. Некоторым гражданам пришлось укрываться в ресторанах и спускаться в подвалы, а в венской опере оказались "заперты" около тысячи человек.

В мире Европа Австрия Теракт в Вене

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