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03.11.2020 02:49
Рубрика: В мире

Число жертв землетрясения в Турции достигло 95 человек

Фото: AP Photo / Emrah Gurel Фото: AP Photo / Emrah Gurel
Фото: AP Photo / Emrah Gurel

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число погибших при землетрясении на западе страны выросло до 95 человек. Ранее сообщалось о 92 погибших и 994 пострадавших. При этом 847 человек уже выписаны из больниц.

Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. После было зафиксировано еще 1385 афтершоков, уточняет РИА Новости. Стихия обрушила десятки жилых домов.

Подземные толчки ощутили и в Греции. Разрушения зафиксированы на острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

В мире Ближний Восток Турция Землетрясение в Турции и Греции

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