Число жертв землетрясения в Турции достигло 95 человек

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число погибших при землетрясении на западе страны выросло до 95 человек. Ранее сообщалось о 92 погибших и 994 пострадавших. При этом 847 человек уже выписаны из больниц.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. После было зафиксировано еще 1385 афтершоков, уточняет РИА Новости. Стихия обрушила десятки жилых домов.

Подземные толчки ощутили и в Греции. Разрушения зафиксированы на острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.