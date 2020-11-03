Китайское международное импортное ЭКСПО - это первая в мире специализированная выставка, посвященная импорту, а также великое начинание в истории развития международной торговли. Лучший способ узнать страну - окунуться в таинство ее кухни. В выставочной зоне пищевых и сельскохозяйственных продуктов Китайского международного импортного ЭКСПО, отличающейся колоссальной площадью и множеством участников, представлены почти 2000 предприятий пищевой промышленности из сотен стран и регионов мира.

В качестве ответственного за эту зону лица мне посчастливилось стать свидетелем того, как разнообразные виды мировых деликатесов превратились из экспонатов в товары и попали на столы тысяч китайских семьей. Наряду с наделением потребителей чувством удовлетворения, импортное ЭКСПО создало обширную платформу для укрепления торговых обменов между странами.

На первой Китайской международной импортной выставке сладкий золотой панамский ананас завоевал расположение многих потребителей и импортеров. Вскоре после проведения Первого ЭКСПО правительства Китая и Панамы официально подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к экспортируемым из Панамы в Китай свежим ананасам. После чего наша команда прилетела в Панаму, чтобы помочь импортерам изучить производственные мощности местных хозяйств по выращиванию фруктов и совместно спланировать маркетинговый план для китайского рынка. Для решения вопроса длительной транспортировки, которая может повлиять на качество свежих продуктов, мы выдвинули разноплановые решения, в числе которых - тщательный отбор продукции, улучшение технологии упаковки, повышение эффективности доставки. Благодаря упорным усилиям команды наших специалистов панамские ананасы успешно вышли на китайский рынок.

Помимо привлечения экспонентов, я и мои коллеги оказываем поддержку в решении вопросов, возникающих в процессе импорта продукции зарубежных компаний. Традиционный логистический цикл, охватывающий время от производства до выкладки молока на полки магазинов, требует более 8 дней, однако срок хранения этого продукта обычно составляет всего 15 дней. Благодаря ряду мер по упрощению торговых процедур в рамках ЭКСПО молоко из-за рубежа стало всего за 72 часа доставляться в онлайн- и офлайн-магазины, проходя через множество этапов, включая дойку, стерилизацию, разлив, контроль, перевозку и таможенное оформление.

У иностранных продуктов питания появилась возможность выходить на платформы электронной коммерции Китая

Таким образом, у иностранных продуктов появилась возможность выходить на платформы электронной коммерции Китая, у компаний - налаживать тесное сотрудничество со многими супермаркетами, а у китайских потребителей - еще более богатый выбор продуктов.

Скорость импорта свежего молока в рамках ЭКСПО позволила высокосортным зарубежным продуктам в кратчайший срок попадать на столы китайских семей, а также создала эффективный и удобный новый канал экспорта иностранных продуктов в Китай.

Вторая Китайская международная импортная выставка привлекла большое количество посетителей. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн/Чжоу Дунчао

Третье Китайское международное ЭКСПО пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября. Чтобы успешнее организовать выставку, мы в условиях соблюдения мер профилактики и контроля эпидемии СOVID-19 прилагаем большие усилия для совершенствования форм привлечения экспонентов, проводя в онлайн- и офлайн-режимах мероприятия и презентации по освещению выставки и приглашению экспонентов. На настоящий момент множество предприятий из разных стран мира подали заявки на участие в Третьем ЭКСПО. Это говорит о том, что компании-участники прошлогодних ЭСКПО получили возможности развития в Китае.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"