Диего Марадона госпитализирован в Аргентине

Один из лучших футболистов в истории Диего Марадона был госпитализирован в Аргентине.

Чемпион мира 1986 года сейчас занимает пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима". В последние дни Марадона, которому в пятницу исполнилось 60 лет, плохо себя чувствовал и лег на обследование в больницу города Ла-Плата, сообщает Todo Noticias.

Однако, как отмечается, это никак не связано с тем, что не так давно легендарный футболист контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Леопольдо Луке, личный врач Марадоны, заверил, что ситуация не чрезвычайная. Просто он почувствовал упадок сил, заявил доктор, чьи слова приводит AP.