Древнее место поклонения богам обнаружено в Китае

Китайские археологи при проведении раскопок на северо-западе страны обнаружили церемониальный объект, который оказался крупным комплексом поклонения богам возрастом примерно около 2000 лет.

Об открытии сообщило агентство "Синьхуа". Оно было сделано в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Раскопки проводились совместно Национальным музеем Китая, археологическими учреждениями провинции Шэньси и города Баоцзи, а также местным музеем.

Исследователи обнаружили крупный древний комплекс, который был идентифицирован как место поклонения богам. Объект датируется периодами правления династий Цинь и Хань (221 г. до н.э. - 220 г. н.э.).

Сообщается, что общая площадь этого комплекса составляет около 230 тысяч квадратных метров. Он расположен возле современной деревни Сячжань, входящей в агломерацию Баоцзи.

При обследовании исторического участка были обнаружены массивные груды древнего кирпича и плитки. Также археологи нашли большое количество ритуальных ям, которые были предназначены для жертвоприношений. Вероятно, в них сбрасывали принесенных в жертву животных.

Жертвенные ямы, как правило, имеют правильную прямоугольную форму. Некоторые выполнены в виде длинных "полос". В центре комплекса были обнаружены остатки свай. Вероятно, они были частью главной церемониальной площадки размером около 2000 квадратных метров.

На данный момент археологи обнаружили более 50 жертвенных ям. Помимо кирпича и плитки, были найдены кости лошадей и коров, принесенных в жертву. Кроме того, исследователи раскопали немало фрагментов глиняной посуды и множество металлических изделий.