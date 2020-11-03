Два швейцарца задержаны по делу о теракте в Вене

В Винтертуре в кантоне Цюрих полиция задержала двух швейцарцев 18 и 24 лет. Операция были проведена в координации с австрийскими властями после теракта в Вене накануне, сообщает газета Schaffhauser Nachrichten.

Они были задержаны сотрудниками спецподразделения EG Diamant. Степень связи между ними и убийцей в Вене является предметом текущих расследований и дознаний, проводимых ответственными органами власти, информировала пресс-служба полиции Цюриха.

Цюрихская кантональная полиция вместе с федеральным управлением полиции находятся в тесном контакте с австрийскими коллегами. Разъяснение возможной причастности к преступлению считается целью обоих органов безопасности, пояснили в полиции Цюриха. К работе были привлечены также прокуратура кантона Цюрих, а также городская полиция Винтертура.