Дзюба отказался обсуждать свою замену в матче против "Боруссии"

Капитан "Зенита" Артем Дзюба накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против "Лацио" отметил игру соперника в атаке и попросил больше не обсуждать его замену в предыдущем матче турнира.

В прошлом матче наставник "Зенита" Сергей Семак заменил Артема Дзюбу уже в перерыве. Матч против "Химок" в чемпионате страны капитан команды также пропустил. Именно об этом его и спросили на пресс-конференции.

"У нас пресс-конференция перед "Лацио", важнейшим матчем, а мы обсуждаем "Химки" и "Боруссию". Мне кажется, это не совсем правильно. Спасибо всем, кто волновался за мое состояние. Немножко удалось передохнуть в связи с небольшими повреждениями. В целом, очень рад, что мы победили "Химки". Мою замену я никак не могу обсуждать. Есть главный тренер, он посчитал нужным это сделать. В любом случае, решать правильно это или нет - не мое дело. Во-вторых, вообще никаких проблем нет. Давайте сфокусируемся на футболе, прошу, хватит уже", - сказал Дзюба.

Относительно следующего соперника - римского "Лацио" - Дзюба сказал, что это очень интересная команда, которая хоть и играет, но очень много забивает. "Очень атакующая команда с классными исполнителями. Что касается Чиро Иммобиле, то сам факт "Золотой бутсы" говорит о том, что это очень опасный форвард, забивающий из любых положений, всегда-всегда опасен, прекрасно исполняет пенальти, практически не промахиваясь. Это тоже говорит о его психологии, что он очень уверенный парень. Будет очень интересный матч, ждем с нетерпением", - сказал Дзюба.

Лидер атаки "Зенита" отметил, что команда должна играть дома более агрессивно, чем было с "Брюгге". Он также уверен, что тренерский штаб выберет правильную тактику на матч.

" Мне немного не нравится, что когда российские клубы проигрывают, то говорят, что это было достойно. Лучше выиграть и пусть говорят, что это было недостойно. В любом случае, главное - победить. Надеюсь, покажем очень хорошую игру, чтобы всем нам было не стыдно", - сказал он.

Дзюба также заметил, что по его мнению никто не провел столько игр в нынешнем сезоне, сколько российские клубы, которые играют в еврокубках.

" Я с таким столкнулся впервые. Тут дело даже не в возрасте, как у нас любят говорить. Тут просто очень тяжелый график. Но ничего страшного, это тоже опыт, нужно его пройти с достоинством. Будем стараться. Главное, всегда, это команда. У нас много футболистов. Мы должны пройти этот путь, не раскачивая лодку, как это делают и пытаются делать многие", - сказал Дзюба.