Франция отправит пациентов с коронавирусом на лечение в Германию

Франция планирует перевезти часть пациентов с Covid-19 в Германию на лечение в течение нескольких дней. Лечебные учреждения не справляются с большим наплывом инфицированных, сообщает портал medicalxpress.com.

Некоторые пациенты в сильно пострадавшем северном регионе О-де-Франс прибудут в Германию, а также в другие части Франции, заявил президент Федерации больниц Франции (FHF) Фредерик Валлето.

По его словам, направление потока больных происходит по мере того, как правительство рассматривает вопрос о введении комендантского часа в Париже в дополнение к существующим мерам безопасности. "Столица и ее пригороды сильно пострадали от коронавируса, больницы быстро заполняются. Некоторые регионы испытывают огромное давление", - пояснил ситуацию Валлето.

Перевозка пациентов из региона О-де-Франс в Германию должна произойти в течение ближайших десяти дней, когда отделения интенсивной терапии во Франции, по всей вероятности, достигнут точки насыщения, пояснил президент Федерации больниц. При этом некоторые пациенты уже были переведены в другие лечебные учреждения, в том числе в Бретань, где случаи инфицирования относительно редки.