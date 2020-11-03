Европа названа главным источником пандемии COVID-19

Генетики из Университета Хаддерсфилда и португальского Университета Минью назвали Европу, а не Китай, основным источником пандемии COVID-19 в мире, составив карту распространения коронавируса SARS-CoV-2. Результаты их исследования опубликованы в издании Microorganisms.

По словам авторов работы, вирус действительно возник в Поднебесной, однако, в Америку и другие части планеты попал не напрямую, а через Европу. Введенные после вспышки заболевания ограничения на передвижения оказались незначительными и слишком запоздалыми, отметили ученые.

Как пояснила руководитель исследования, клинический генетик Тереза Рито, она и ее коллеги использовали 26,8 тысячи вирусных геномов и составили филогенетическое сравнение с 20,2 тысячи событий, связанных с мутациями SARS-CoV-2.

- Полученные результаты указали на то, что местом появления вируса стал Китай, изначальная версия распространялась в течение января 2020 года. Однако, оказавшись в Европе, SARS-CoV-2 претерпел существенные изменения, и именно эта мутация являлась причиной подавляющего большинства случаев заражения, выявленных в разных странах мира. Она даже "вернулась" в Восточную Азию, - заявила Рито.

По мнению ученых, запрет на транспортное сообщение с Китаем, введенный во второй половине марта, помог снизить динамику распространения. Но в целом, эффективность этих мер оказалась низкой, поскольку передвижение между Европой и Северной Америкой, а также внутри континента продолжались и в апреле.