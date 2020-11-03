Голосование на выборах президента США прошло на первом миниучастке

Во вторник, 3 ноября, сразу после полуночи в местечке под названием Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир открылся первый избирательный участок для голосования на 59-ых по счету выборах президента США.

Среди его посетителей - всего пятеро местных жителей, голоса которых были сразу же пересчитаны. Как сообщает телеканал CNN, все они достались демократу Джозефу Байдену. Примечательно, что на выборах в 2016 года жители Диксвилл-Нотч также единогласно поддержали представителя демпартии Хиллари Клинтон, однако в целом по штату Нью-Гэмпшир победу одержал Дональд Трамп.

Маленькая деревушка Диксвилл-Нотч на американо-канадской границе известна тем, что она голосует первой в США. Такое право она получила в 1960 году. При этом на звание самого первого голосующего на выборах президента США населенного пункта также претендуют еще несколько деревень в "гранитном штате" (так в Америке называют богатый на карьеры Нью-Гэмпшир): Миллсфилд, Эллсуорт и Уотервилл Вэлли.

Напомним, сегодня в США пройдут всеобщие выборы, на которых американцы выберут президента и вице-президента страны, 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов конгресса США, а также 13 губернаторов штатов и территорий. За высший пост в стране соперничают республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.