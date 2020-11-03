Госдума планирует вернуться к зарубежным поездкам до конца года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о международных контактах депутатов на фоне пандемии, которые перешли в онлайн-режим. Однако в нижней палате парламента рассчитывают вернуться к прежнему - очному - формату работы с зарубежными коллегами до конца года, сообщил спикер в интервью в эфире телеканала "Россия-24".

Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла и на деятельность ГД в целом, и, тем более, на межпарламентские коммуникации депутатов, признал Вячеслав Володин.

"Нам пришлось практически все перевести в режим видеоконференцсвязи",- рассказал он. В таком формате ранее прошел форум БРИКС, заседание Парламентского Собрания РФ и Беларуси, а накануне - заседание российско-китайской межпарламентской комиссии.

"Но думаем, что это все равно временно. Надеемся на лучшее, - отметил спикер. - И в этой связи хочу сказать, что планируем вернуться к прежнему формату до конца года".

Он сделал оговорку, что "здесь во многом будем зависеть, насколько принимающая сторона будет к этому готова".

Поездки после возобновления будут, что называется, по делу: еще в самом начале работы Думы седьмого созыва депутатам запретили "парламентский туризм". "Поэтому сейчас все подчинено только целям, задачам, - пояснил спикер. - И обязательно Совет Думы определяет своего рода командировочные задания для того, чтобы, находясь за рубежом, депутаты решали проблемы в интересах страны, развития отношений - и никак по-другому".