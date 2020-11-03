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03.11.2020 19:13
Рубрика: Экономика

Гражданам предложили отчитываться о зарубежных электронных кошельках

Текст: Светлана Ментюкова
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий граждан отчитываться о движениях по зарубежным электронным кошелькам. Документ устанавливает штраф в размере 40% от перечисленных за год на эти кошельки средств, также запрет использования таких кошельков для ряда сфер.
Фото: SOPA Images/Getty Images Фото: SOPA Images/Getty Images
Фото: SOPA Images/Getty Images

Поправки в закон о валютном регулировании и КоАП в части штрафов за нарушение валютного законодательства опубликованы в электронной базе данных парламента. Среди авторов законопроекта - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Фото: iStock
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Предложенные поправки касаются перечислений с банковских карт без открытия банковского счета в пользу иностранных поставщиков платежных услуг.

Сейчас, согласно действующему законодательству, граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в том случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тысяч рублей. Исключение составляют счета, открытые в странах ЕАЭС или государствах, с которыми у России налажен автоматический обмен финансовой информацией. Авторы законопроекта предлагают ввести аналогичный порядок для зарубежных электронных кошельков. При этом отчитываться они предлагают даже в том случае, если переводы идут в страны ЕАЭС или государства, с которыми налажен автоматический обмен. "Нарушение порядка представления отчетов по зарубежным кошелькам может привести к штрафу в размере от 20% до 40% зачисленной суммы за год", - говорится в документе.

В поправках в закон о валютном регулировании также предлагается ввести прямой запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров, результатов интеллектуальной деятельности, и даже операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.

В случае принятия соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 июля 2021 года.

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