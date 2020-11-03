"Грэмми" изменила название номинации из-за "колониального подтекста"

Премия "Грэмми" вслед за "Оскаром" меняет название своих номинаций, проявляя "большую культурную чувствительность". В опалу попало слово world, что значит "мировой", его в одной из главных номинаций - "лучший в мире музыкальный альбом" - заменит более нейтральное и политкорректное global, то есть "глобальный". Теперь эта категория будет гордо именоваться Best Global Music Album.

Как сообщает издание Billboard, Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) объявила об этом всего лишь за 22 дня до вручения 63-й ежегодной премии "Грэмми".

Свое решение Академия объясняет стремлением придерживаться "глобального мышления". "Мы обновляем наш язык, чтобы подобрать более подходящую категоризацию, которая направлена на вовлечение и признание музыки со всего мира", - говорится в официальном сообщении.

По их словам, они долго обсуждали этот вопрос с музыкантами, музыковедами и лингвистами со всего мира, пытаясь обновить название номинации, используя более релевантное, современное и инклюзивное определение. "Это изменение символизирует отказ от колониального и "неамериканского" подтекстов, которые содержало в себе предыдущее название", - подчеркнули в Академии.

Впервые номинация "Лучший в мире альбом" была объявлена в 1991 году, а первым победителем в 1992 году стал альбом Микки Харта (Mickey Hart) Planet Drum. Дважды эту награду получали Рай Кудер (Ry Cooder), Рави Шанкар (Ravi Shankar) и Ледисмит Блэк Мамбазо (and Ladysmith Black Mambazo). Анжелика Кидждо (Angélique Kidjo) - единственная исполнительница, ставшая трехкратным обладателем "Грэмми" за лучший альбом.

Больше всего - пять раз - премию выигрывали бразильские артисты. Исполнители из США получали ее четыре раза, из Индии - три, столько же - из Южной Африки и Бенина, дважды - из Мали и Франции и по одному разу - из Ирландии и Панамы.