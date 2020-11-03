Хакеры смогут распознать пароли по видеосвязи

Специалисты из Техасского университета выяснили, что распознавать набираемый на клавиатуре текст можно по движениям рук. Для этого ученые создали алгоритм, который анализирует движения контуров плеч и рук и восстанавливает по ним набираемые слова.

Сначала программа удаляет на изображении собеседника фон, а затем переводит картинку в оттенки серого. После чего алгоритм находит на изображении лицо, а потом руки. А уже затем оставляет только контур рук, на основании смещения которых рассчитывается вероятность того, какое слово вводится на клавиатуре. Разработчики проверили свою систему на камерах и приложениях. Метод оказался вполне рабочим.

"Атака реализована на уровне концепции и пока не применяется в реальном мире, объясняет Виталий Трифонов, замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. - Точность пока еще недостаточная для коммерческой эксплуатации, а у злоумышленников пока нет этой программы и ее алгоритмов".

Но, по мнению эксперта, это один из примеров возможных атак будущего, которые могут стать актуальными уже в ближайшее время. "Трудно представить, что злоумышленник окажется на видеозвонке с коллегами, поэтому на мой взгляд наибольшей опасности подвергаются стримеры и ведущие вебинаров, - резюмирует Трифонов. - Они вещают на неограниченную аудиторию и часто во время трансляций логинятся в игровые аккаунты и различные информационные системы. Очевидно, реализовав такую атаку, можно долгое время собирать множество учетных данных, а потом в один момент перехватить все аккаунты без двухфакторной аутентификации".

Визуальное распознавание паролей и других слов, которые вводятся с клавиатуры, вполне возможно, тем более, если улучшить с помощью использования нейросетей качество алгоритма, восстанавливающего набранный текст по движениям рук. Поэтому при проведении видеозвонков необходимо стараться, чтобы руки при вводе текста не попадали в поле зрения камеры, предупреждает Анатолий Сазонов, ведущий специалист блока консалтинга Infosecurity a Softline Company. "Для организации видеозвонков следует выбирать приложения, использующие сквозное шифрование (в их числе Apple FaceTime, Whatsapp, Google Duo, Skype for Business, Cisco WebEx), что усложнит доступ к вашим данным для злоумышленников", - объясняет он.

Также специалисты советуют соблюдать правила безопасности во время организации видеовызовов: "Не стоит делиться URL приглашением публично, например, в социальных сетях. Кроме того, необходимо использовать пароли для подключения к конференци, а приложения видеоконференций скачивать только с официальных сайтов или магазинов приложений, например Google Play и App Store", - предупреждает Сергей Забула, руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами, Check Point Software Technologies в России.