Кабмин предложил упростить въезд интуристам

Иностранным туристам будет проще получить визу для посещения России. Направленный на это законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Если поправки будут приняты, оформлять туристическую визу для въезда в РФ разрешат на основании подтверждения о бронировании отеля. При этом сведения о месте размещения должны содержаться в едином перечне классифицированных гостиниц.

Кроме того, документ увеличивает срок действия обыкновенной туристической визы с одного до шести месяцев.

Отметим, что ранее президент РФ подписал закон, также направленный на упрощение въезда в РФ. С 1 января 2021 года иностранцы смогут оформить визу для посещения России в несколько кликов на компьютере, планшете или смартфоне. Документ предусматривает введение универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ.