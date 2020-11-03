Кабмин внес в Госдуму проект о налоговом вычете за спорт

Изменения в Налоговый кодекс подготовило министерство финансов по поручению президента Владимира Путина.

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрены пять вычетов из этой категории - по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, а также на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, плюс по расходам на накопительную часть пенсии.

Совокупная сумма расходов по всем этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 тыс. рублей. Таким образом, максимальный социальный вычет может составить 15600 рублей - 13% от вышеупомянутой суммы. Соответственно, если подавать в налоговую заявление о вычете только на спорт, то это предельная сумма, которую можно получить.

Налоговики вернут деньги (ранее уплаченный НДФЛ), если услуги были оказаны физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями. Как ранее сообщалось, перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, отмечается в пояснительной записке. В правительстве пояснили, что социальные налоговые вычеты - это своеобразная форма участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

"Перед нами стоит амбициозная цель, - заявил в конце октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании кабмина, - к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении".

Министр спорта России Олег Матыцин, в свою очередь, подчеркнул, что внесение изменений в законодательство создаст дополнительные возможности для россиян активно заниматься спортом в фитнес-центрах и спортивных залах.