Кабмин внес в Госдуму проект о налоговом вычете за спорт

Новости

В России расширяют обязательную биометрию 12:25
Солистка Венской оперы рассказала о теракте в столице Австрии 12:22
Кабмин предложил упростить въезд интуристам 12:20
Робот вылечил от онкологии пожилую петербурженку 12:20
Lada установила абсолютный рекорд по продажам 12:14
Директор завышала зарплату сотрудникам и переводила средства на свой счет 12:14
ВОЗ: Мир переживает критический этап пандемии 12:14
В Челябинске подсчитали ущерб от взрыва в больнице 12:08
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний 12:00
Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в Подмосковье 11:47
Лукашенко: Власти Беларуси не допустят раскола в обществе 11:44
В Кольцово поймали пассажира, летевшего в Сочи с марихуаной 11:42
На учениях в Арктике применили комплекс РЭБ с дальностью до 5 тыс. км 11:42
СК начал проверку по факту пропажи основателя Skillbox в Сочи 11:40
Под Астраханью прошли стрельбы ракетных комплексов "Искандер" и "Бук" 11:40
ФАС не увидела необходимости вводить запрет на импорт топлива 11:30
В убийстве бизнесмена Маругова оказались замешаны "черные риелторы" 11:15
В Новосибирске выступят лучшие хоровые коллективы Сибири 11:08
Минпромторг предложил запретить закупать медицинские маски за рубежом 11:00
В Москве зарегистрировано 5150 новых случаев COVID-19 10:53
В Турции ребенка спасли из-под завалов через 4 дня после землетрясения 10:53
Ученые БГУ представили научные разработки на выставке в Санкт-Петербурге 10:48
Против чиновников Троицка возбудили дело о незаконных премиях 10:47
Плату за маркировку лекарств решено отменить 10:19
Мишустин постановил создать центр обеспечения граждан лекарствами 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 12:06
Рубрика: Власть

Кабмин внес в Госдуму проект о налоговом вычете за спорт

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен правительственный законопроект о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Можно будет получить от налоговиков часть тех денег, которые были потрачены на фитнес. Максимальный вычет составит 15 600 рублей.

Изменения в Налоговый кодекс подготовило министерство финансов по поручению президента Владимира Путина.

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрены пять вычетов из этой категории - по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, а также на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни, плюс по расходам на накопительную часть пенсии.

Правительство уточнит нормы подоходного налога по ставке 15%

Совокупная сумма расходов по всем этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 тыс. рублей. Таким образом, максимальный социальный вычет может составить 15600 рублей - 13% от вышеупомянутой суммы. Соответственно, если подавать в налоговую заявление о вычете только на спорт, то это предельная сумма, которую можно получить.

Налоговики вернут деньги (ранее уплаченный НДФЛ), если услуги были оказаны физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями. Как ранее сообщалось, перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует Минспорт.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, отмечается в пояснительной записке. В правительстве пояснили, что социальные налоговые вычеты - это своеобразная форма участия государства в софинансировании социально значимых расходов граждан.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Новый налоговый режим помог самозанятым выйти из тени

"Перед нами стоит амбициозная цель, - заявил в конце октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании кабмина, - к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения России. И налоговый вычет - это шаг в правильном направлении".

Министр спорта России Олег Матыцин, в свою очередь, подчеркнул, что внесение изменений в законодательство создаст дополнительные возможности для россиян активно заниматься спортом в фитнес-центрах и спортивных залах.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Налоговые вычеты Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Мишустин временно упростил работу с системой мониторинга лекарств
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний
Нарышкин: США пытаются расколоть сотрудничество России и Китая
На виновников лесных пожаров завели почти 300 уголовных дел
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части