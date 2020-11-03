Как порталы Стихи.ру и Проза.ру задают тренды в современной литературе

Ровно 20 лет назад выпускник МФТИ Дмитрий Кравчук написал программный код, запустивший в сеть порталы Стихи.ру и Проза.ру. Дружеский творческий междусобойчик не только выжил в штормах развивающегося интернета, но и превратился в крупнейшее литературное сообщество России и русскоязычного мира.

Шутка ли, более миллиона зарегистрированных авторов, почти 60 миллионов опубликованных произведений и более 116 миллионов просмотров ежемесячно. Поэты и прозаики, гениальные и только мечтающие раскрыть свой талант, устремляются сюда. Здесь восхищаются и уничтожают жесткой критикой, поддерживают и вдохновляют, заводят новых друзей, влюбляются и даже женятся. О том, как сегодня живет самая большая, а главное - по-настоящему народная литературная тусовка, "РГ" рассказал основатель порталов Стихи.ру и Проза.ру Дмитрий Кравчук.

Дмитрий, зачем физику понадобилось создавать литературные сайты?

Дмитрий Кравчук: Тогда, в конце 90-х, интернет в нашей стране начинал зарождаться, и только продвинутые пользователи могли позволить себе собственные сайты. Так, появилась, например, известная "Библиотека Максима Мошкова". Но мало кто из гуманитариев владел навыками верстки веб-страниц, как Мошков, и им нужна была помощь. А мы как раз тогда вместе с моим другом, поэтом-любителем Игорем Сазоновым, который тоже учился в МФТИ, провели в интернете конкурс стихов, собравший большое количество участников. И картинка сложилась - нужен сайт, где бы поэты могли легко и свободно публиковать свои произведения и общаться. Так появился портал Стихи.ру и его близнец для писателей - Проза.ру. И сразу же появилась волна критики: как же так, любой может опубликовать все что хочет! А где строгий отбор, редактура? Сейчас, в эпоху расцвета соцсетей, это кажется естественным, а тогда, кроме только что появившегося Живого Журнала, подобных ресурсов не было. Но авторы и читатели оценили эту идею, и посещаемость стала активно расти.

Как думаете, почему стихи оказались популярнее прозы - 800 тысяч зарегистрированных поэтов против 300 тысяч прозаиков?

Дмитрий Кравчук: В этом нет ничего удивительного. Стихи - "быстрый" жанр. Они короткие, их быстрее писать и еще быстрее читать. Другое дело - повесть или роман: создание произведений в этом жанре занимает гораздо больше времени. За двадцать лет нашими авторами стали более миллиона человек, это люди самого разного возраста и места жительства. У меня есть гипотеза, что такое количество пишущих людей в нашей стране было всегда, просто раньше их никто не публиковал, толстые журналы издавали несколько десятков знакомых им авторов. Остальные писали "письма в редакцию", которые тогда приходили мешками. А сегодня каждый может легко поделиться своим творчеством в интернете. И если посчитать общее количество авторов относительно населения страны, то получится, что пишут стихи или прозу около одного процента россиян - то есть каждый сотый.

Даже один процент от 146 миллионов звучит внушительно. Кто эти люди?

Дмитрий Кравчук: Это представители самых разных профессий со всех регионов страны. Много людей, представляющих техническую интеллигенцию. Среди наших авторов также встречаются студенты и выпускники Литературного института, филологических вузов. На портале Стихи.ру публиковали свои стихи и известные поэты, например, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. Я как-то приезжал к Андрею Андреевичу на дачу в Переделкино и зачитывал рецензии на его стихи. Он сам уже мало пользовался компьютером, но ему было любопытно, что пишет в ответ поэтическое сообщество. И иногда ему тоже доставалось. В стихотворении "Миллион алых роз", которое знает вся страна, наши рецензенты придирались к тому, что художник сначала продал свой дом, а потом картины и кров - синоним к слову "дом". То есть получается, будто он продал свой дом дважды. Конечно, в обычной жизни никто в лицо такого бы Вознесенскому не сказал, но в виртуальном мире можно все. И в этом нет какого-то негатива, просто частное мнение, порой довольно субъективное. Одно и то же стихотворение может собрать сотню восторженных комментариев и столько же критических замечаний. Такая обратная связь помогает автору понять, как воспринимает его аудитория, над чем стоит поработать, что улучшить. Ради этого некоторые известные поэты публикуют свои экспериментальные работы под псевдонимами, например, поэт Бахыт Кенжеев со своим alter ego "Ремонт Приборов".

Когда столько откровенных и не робеющих перед авторитетами людей собираются вместе, кто-то должен следить за порядком. Кто устанавливает правила?

Дмитрий Кравчук: Есть штатные модераторы, которые обеспечивают соблюдение законов Российской Федерации, а также наших внутренних, еще более строгих правил. В том числе пресекают троллинг и кибербуллинг - это сейчас серьезная проблема в интернете, еще не нашедшая отражения в законодательстве. У нас запрещены любые оскорбления и ненормативная лексика. Время от времени получаем предписания от Роскомнадзора, в которых сообщается о необходимости удалить тексты про самоубийства или, например, инструкции незаконной охоты и рыбалки.

А как же свобода творчества?

Дмитрий Кравчук: Если вы про ненормативную лексику, то в самих произведениях ее использовать допускается, при условии, что это не связано с личными оскорблениями. Но такие тексты маркируются по возрасту "18+". Мы за свободу творчества во всех ее проявлениях, но, безусловно, в рамках закона.

Стихи.ру иногда упрекают в том, что это сборище графоманов, не дающих пробиться таланту. Как вы с этим боретесь?

Дмитрий Кравчук: Наша миссия - предоставить современным поэтам и писателям аудиторию, независимо от уровня их литературного мастерства и места жительства. Для пишущих людей из глубинки это реальный шанс быть услышанными, как и для русскоговорящих авторов, живущих за границей: в Америке, Израиле или Германии. В этом смысле порталы Стихи.ру и Проза.ру, пожалуй, можно воспринимать как социальные сети для людей, занимающихся литературным творчеством. В этом отношении мы не отличаемся от Фейсбука или ВКонтакте. Как и к ним, так и к нам приходят совершенно разные люди. Близких по духу пользователь может добавлять "в друзья", у нас это называется "избранные авторы". В результате образуются своеобразные кружки по интересам, объединяющие людей общих взглядов и, как это часто бывает, одного уровня литературного мастерства. Естественно, что в первую очередь они читают произведения друг друга. И это нормально, поскольку прочитать весь миллион представленных авторов физически невозможно. Поэтому если под "графоманами" понимать любителей литературы в самом лучшем смысле слова, то в этом нет ничего плохого. А таланты ярко проявляют себя и заметны сразу.

Есть ли у вас какие-то внутренние алгоритмы, которые управляют творческими потоками?

Дмитрий Кравчук: В отличие от Фейсбука, специальных секретных алгоритмов нет. У нас есть колонка редактора, куда отбираются произведения сильных авторов, уже получивших признание от экспертного сообщества. И если, к примеру, толстые литературные журналы отбирают произведения на основании своих эстетических вкусов, то мы ничем не ограничены, и в одной подборке могут оказаться авторы с достойным художественным уровнем, но совершенно разные по стилю. У нас есть свои школы мастерства: еженедельно выпускаем видеопрограмму "Турнир поэтов", где два автора по очереди читают свои стихи, которые разбирает литературный критик, и побеждает сильнейший. Для отбора талантов учреждены несколько литературных премий: "Поэт года", "Писатель года", премия имени Сергея Есенина "Русь моя", а также конкурс "Георгиевская лента".

Писатель Дмитрий Глуховский прославился благодаря интернету, выложив в Сеть роман "Метро 2033. Сейчас он активно издается, но принципиально продолжает выкладывает свои книги в Сеть. Какой же путь выбрать - стучаться ли в двери издательств, мечтая о выходе книги тиражом в 3000-5000 экземпляров, или выбрать интернет, потому что там тебя прочитают тысячи, сотни тысяч и даже миллионы?

Дмитрий Кравчук: У нас тоже есть такие примеры. Известный писатель Андрей Геласимов опубликовал свои произведения на Прозе.ру. У нас проходил совместный конкурс с журналом "Октябрь", его талант заметили и оценили. Он получил несколько литературных премий. Теперь Геласимов - автор "Тотального диктанта" и один из самых востребованных писателей, чьи романы активно экранизируют. Он до сих пор публикует на Прозе.ру отрывки из своих произведений, которые разрешают издатели. На мой взгляд, публикации в интернете не мешают продвижению книг. Наоборот, чем активнее автор общается со своей аудитории в сети, тем выше спрос на его книги.

Есть пример и в поэтическом жанре - московская поэтесса Сола Монова. Возможно, она еще не до конца признана профессиональным литературным сообществом, но читатели ее любят, раскупают билеты на выступления, и она собирает полные залы в Центральном Доме литераторов, как и поэтесса Вера Полозкова, начинавшая свой путь к славе в Живом Журнале. Сола Монова начала свой путь к читателям на портале Стихи.ру. Интернет обеим принес высокую популярность. Хотя бывает так, что популярность и профессиональное признание - разные вещи.

Если же говорить о возможности заработать на своем творчестве, то у прозаиков в этом отношении шансов больше. Стихи - абсолютно некоммерческий жанр, поэтические книги продаются весьма небольшими тиражами. Поэты пишут не ради денег. Они хотят поделиться с миром чем-то важным и сокровенным. Для этого им нужна аудитория, не просто блуждающая по соцсетям, а способная понять и по достоинству оценить.

Раз мы заговорили о социальных сетях, не боитесь конкуренции с ними?

Дмитрий Кравчук: Соцсети, конечно, с нами конкурируют, но это не прямая конкуренция, а борьба за время наших пользователей. Увлекшись картинками в Инстаграме, пользователь может зависнуть там надолго, а к нам заглянет на несколько минут, и времени для серьезного чтения литературы уже не останется. У нас, если честно, довольно старомодный контент - тексты, требующие вдумчивого чтения и затраты значительно больших интеллектуальных усилий, чем просмотр фотографий и видео. К счастью для творческих людей, интерес к литературе в нашем мире пока еще остался и возможность высказаться в виде литературного текста и быть услышанным до сих пор ценится.

Как думаете, доживем ли мы до того времени, когда авторы смогут монетизировать свой талант в Сети?

Дмитрий Кравчук: Думаю, что со временем так и будет. Уже сейчас есть прецеденты, когда авторы собирают деньги на издание новых книг на краудфандинговых платформах. И это очень похоже на поэтический концерт, куда зрители приходят не только чтобы увидеть любимого поэта, но и поддержать его, купив билет. У нас также планируется новый сервис, который позволит переводить деньги понравившимся поэтам и писателям в благодарность за их творчество.

А за счет чего живут Стихи.ру и Проза.ру?

Дмитрий Кравчук: Мы вышли на самоокупаемость благодаря издательским услугам, предлагая авторам выпустить книгу или принять участие в коллективных сборниках. Этих средств хватает, чтобы содержать команду и сохранить главный принцип - предоставление возможности бесплатной и свободной публикации для всех авторов. У нас нет платных подписок. Для желающих есть дополнительные платные услуги: например, за небольшой взнос можно разместить анонс своего произведения на главной странице. Но это совершенно необязательно.

А вы сами пробовали писать что-то?

Дмитрий Кравчук: Я по профессии программист и пишу тексты, которые читают машины. Но знаете, программный код чем-то тоже похож на стихи: записывается в столбик (смеется).