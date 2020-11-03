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03.11.2020 13:01
Рубрика: В мире

Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье, один человек погиб

Текст: Александр Гусаров

В 50 метрах от берега на популярном турецком курорте в провинции Анталья произошло смертельное ЧП. Как сообщает РИА Новости, прогулочный туристический катер перевернулся и затонул неподалеку от Фосфорной пещеры в Алании.

Фото: AP Photo / Emrah Gurel
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На данный момент сообщается о гибели, предположительно, одного человека. Всего же на борту декорированного в стиле старинных пиратских суден катера могли находиться до 30 человек. Известно, что он выполнял весьма популярный среди туристов экскурсионный морской тур.

На распространенных местным телевидением кадрах видно, что около перевернувшегося судна находятся лодки спасателей. Некоторые люди, вероятно, туристы, в спасательных жилетах стоят на берегу.

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