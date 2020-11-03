Казахстан усилит ограничительные меры на границе из-за коронавируса

Из-за пандемии правительство Казахстана продлило ужесточение иммиграционного законодательства, а также ввело новые меры на внешних границах. Об этом сообщается на сайте премьера республики, передает РИА Новости.

По решению межведомственной комиссии, до 1 мая 2021 года решено продлить временную отмену безвизового режима с 57 государствами. Кроме того, до конца этого года не будет действовать режим краткосрочного безвизового транзита в течение 72 часов для авиапассажиров из Китая и Индии.

Иностранные граждане, у которых есть вид на жительство в Казахстане, и члены их семей, а также иностранцы, состоящие в близком родстве с гражданами центральноазиатской республики, отныне смогут пересекать госграницу не чаще, чем один раз за 90 суток вместо 30, как было предусмотрено законодательством.

Наконец, с 9 ноября казахстанские власти сократят авиасообщение с Турцией с 33 до 20 регулярных рейсов в неделю.