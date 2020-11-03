Китай способствует общему развитию, демонстрируя миру свою открытость

В опубликованной на сайте немецкой газеты Hamburger Morgenpost статье отмечается: несмотря на то, что потери мировой индустрии туризма от коронавируса в 2020 году могут достичь триллиона долларов США, туристическая отрасль Китая уже почти вернулась в нормальное русло. В газете сообщается, что во время "золотой недели" - национальных каникул по случаю Дня образования КНР и праздника Середины осени (с 1 по 8 октября) сотни миллионов китайцев посетили родственников и друзей или отправились в путешествия. И все это произошло спустя всего 9 месяцев после начала пандемии СОVID-19. Подобные оценки стремительного восстановления китайского туризма выразили в последние дни многие международные СМИ.

Во время восьмидневных каникул в стране наблюдалось энергичное восстановление туризма: более 600 миллионов человек безопасно совершили поездки, продажи основных предприятий в сферах розничной торговли и общественного питания составили около 1,6 триллиона юаней, среднесуточный сбыт вырос на 4,9 процента по сравнению с прошлогодними праздниками по случаю Дня образования КНР. Эти результаты демонстрируют мощную жизненную силу внутреннего рынка Китая, которая произвела сильное впечатление на все международное сообщество.

Рынок оживляется за счет передвижения и циркуляции. Этот принцип работает как для Китая, так и для всего мира. КНР формирует и продвигает новую модель развития, опирающуюся на внутренний рынок и предоставляющую внутреннему и внешнему рынкам возможность взаимного стимулирования. Это стратегическое решение, принятое в соответствии с нынешним этапом развития, обстановкой и условиями в стране. Факты доказали, что потенциал внутреннего спроса Китая продолжает раскрываться, а жизнеспособность внутреннего рынка становится все сильнее. В то же время внешний рынок также получает новый импульс в связи с повышающимся уровнем открытости КНР. В августе этого года объем импорта и экспорта Китая увеличился на 6 процентов в годовом исчислении, и рост сохраняется уже 5 месяцев подряд по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На днях Китай опубликовал генеральный план Госсовета КНР о создании новых пилотных зон свободной торговли (ЗСТ) в городе Пекин и провинциях Хунань и Аньхой, а также план расширения пилотной ЗСТ в провинции Чжэцзян, после чего число ЗСТ в КНР достигло 21. 11 октября был обнародован план превращения Шэньчжэня в передовую показательную зону социализма с китайской спецификой и комплексных реформ (на 2020-2025 годы). Он предоставляет городу большую автономию в реформировании ключевых областей и оказывает поддержку в продвижении реформ и открытости на более высоком уровне и с более высокими ориентирами.

Потенциал внутреннего спроса Китая продолжает раскрываться, а жизнеспособность внутреннего рынка становится все сильнее

В настоящее время экономическая глобализация сталкивается с рядом препятствий, однако мир не может вернуться к состоянию изоляции и замкнутости, не говоря уже об искусственном разделении. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе общей дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: "Следует с инклюзивным и открытым подходом работать над формированием мировой экономики открытого типа, отстаивать многосторонний торговый институт при центральной роли ВТО, решительно выступать против одностороннего подхода и протекционизма, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальной цепочки поставок производств". Мир по-настоящему ощутил, что искренность и решимость Китая сотрудничать с другими государствами для построения взаимовыгодного сотрудничества и общего развития не изменятся.

КНР способствует качественному развитию путем осуществления высокоуровневой открытости внешнему миру, открывая новые возможности развития для себя и всего мира и завоевывая всеобщее признание и доверие со стороны международного сообщества. Китай постоянно сокращает негативные списки доступа иностранных инвестиций на китайский рынок и к экспериментальным ЗСТ и уже удалил все позиции из отрицательного списка для иностранных инвестиций при доступе к финансовой отрасли. Помимо этого, Китайская международная ярмарка торговли услугами-2020 достигла плодотворных результатов, а 3-я Китайское международное импортное ЭКСПО привлекло к себе большой интерес. Международное сообщество в целом признает, что сотрудничество с КНР обещает широкие перспективы развития.

Поразительно, что, несмотря на резкое сокращение трансграничной торговли и инвестиций, большинство транснациональных компаний по-прежнему с оптимизмом смотрят на Китай, придерживаясь долгосрочной стратегии развития бизнеса в Китае. С января по июль этого года в КНР было открыто 18 838 новых иностранных компаний, в том числе 415 японских, 860 американских, 849 корейских, 584 сингапурских, 296 великобританских и 245 немецких. Согласно результатам опроса, недавно опубликованного Американской торговой палатой в Шанхае, около 92 процентов респондентов более чем из 340 опрошенных компаний-членов выразили готовность продолжать свою деятельность в Китае. Согласно исследованию о деловой уверенности европейских бизнесменов в Китае, проведенному в этом году Торговой палатой ЕС в Китае, почти половина членов готова увеличить инвестиции в Китай в размере от 5 до 10 процентов своего годового дохода, и почти треть из них даже заявила о большей сумме инвестиций. Проведенный японским Центром экономических исследований и газетой "Нихон кэйдзай симбун" опрос показал, что почти 70 процентов респондентов с нетерпением ждут высокого потребительского спроса в Китае. Компания Goldman Sachs недавно опубликовала отчет о том, что большинство предприятий, производящих полупроводниковое оборудование и материалы, а также работающих в сфере здравоохранения, расширяют свое производство в КНР. Агентство Bloomberg сообщило, что с открытием финансовой индустрии в Китае американские компании по управлению активами первыми проявили стремление зарабатывать на китайском рынке. Бесчисленные факты доказали, что международные экономические связи и обмены по-прежнему являются объективным требованием развития мировой экономики, а "эффект магнитного поля", создаваемый открытым сотрудничеством, существует объективно.

Нынешний Китай открыт для всего мира. Стремление КНР к достижению более качественного, эффективного, справедливого, устойчивого и безопасного развития отражает деятельность государства по содействию общему развитию всех стран посредством открытого сотрудничества. Китай делает упор на построение новой модели развития, но это ни в коем случае не строительство за закрытыми дверями, а дальнейшее расширение открытости. Независимо от того, как меняется международная обстановка, КНР неизменно стремится к общему процветанию мира и открытию широкого пути совместного развития стран, чтобы принести благополучие народам всех государств и создать светлое будущее сообщества единой судьбы человечества.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"