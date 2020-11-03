Китай вошел в первую тройку самых безопасных стран

Исследование представляет собой совокупную оценку, основанную на доверии людей к своей полиции, их ощущении личной безопасности, а также количестве краж и других преступных посягательств за последний год. Страны оцениваются по 100-бальной шкале. Чем выше оценка, тем выше доля населения, которое сообщает, что чувствует себя в безопасности.

Исследование 2020 года охватило 144 страны и региона мира. В его основу лег опрос 175 тысяч жителей этих государств. Были заданы вопросы о доверии к правоохранительным органам, боязни ходить по улицам в ночное время, становились ли респонденты либо их близкие жертвами грабителей за последний год. Число китайцев, которые чувствуют себя в безопасности, гуляя ночью в одиночестве, на 21 процент выше, чем в среднем по миру.

Таиландец Супакет Танадтанг проживает в Китае почти 7 лет. В течение этого времени он учился в Сямыне и Пекине. Вот что он рассказал: "В китайских городах все идет слаженно и гармонично. Могу утверждать, что Китай - очень безопасная страна. Гуляя по улицам Пекина ночью, я чувствую себя в большей безопасности, чем в Бангкоке. Здешняя жизнь очень интересна, многочисленные достопримечательности страны всегда привлекают иностранных туристов".

Психолог из Израиля Трейси Навон живет в Шэньчжэне 14-й год.

"Люди чувствуют себя в Шэньчжэне очень безопасно, - говорит она. - Надо сказать, что таких примеров в мире немного. Очень повезло, что мы живем в Китае".

Казахстанский офтальмолог Лилия Попова живет и работает в северо-восточном китайском городе Дацин более 20 лет. Она поделилась: "Каждый любит свою жизнь и стремится к активному долголетию. Люди прилагают усилия, чтобы обрести счастье. Они сохраняют любовь к жизни и работе, независимо от того, с какими испытаниями и проблемами сталкиваются".

Лилия сказала, что Китай проводит мирную внешнюю политику и поддерживает дружественные отношения с сопредельными странами. Все должны понимать, что сохранить мир - это самое главное. По словам офтальмолога, китайцы очень миролюбивы и любят свою Родину, благодаря чему они живут в счастье и согласии.

Gallup Inc. - американская аналитическая и консалтинговая компания, основанная Джорджем Гэллапом в 1935 году. Компания стала известна благодаря проведению всеобщих опросов общественного мнения. Начиная с 1980-х годов, Gallup переориентировал свой бизнес на предоставление аналитических и управленческих консультаций организациям по всему миру.