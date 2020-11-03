"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" во второй раз сыграл вничью на групповом этапе Лиги чемпионов. "Красно-зеленые" разошлись миром на своем поле с "Атлетико" - 1:1.

Перед одной из ключевых встреч Лиги чемпионов "Локомотив" угодил в небольшой кризис: команда проиграла в трех поединках подряд и скатилась на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. После поражения от "Сочи" (1:2) на прошлых выходных главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич, пожалуй, впервые публично раскритиковал своих футболистов. По мнению серба, его подопечные не так серьезно относятся к национальному первенству, как к еврокубкам.

Что до "Атлетико", то мадридцы, в целом, неплохо стартовали в новом сезоне. Команда Диего Симеоне не знает поражений в матчах чемпионата и занимает третье место. Единственный провал случился в первом матче Лиги чемпионов, в котором "матрасники" крупно проиграли на выезде "Баварии" (0:4). Но тот поединок, скорее, был исключением. А так "Атлетико" очень силен и, разумеется, претендует на выход в плей-офф главного еврокубка.

Несмотря на ощутимую разницу в классе, "Локомотив" на равных сражался с мадридским клубом. Уже на 18-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Хосе Хименеса. Впрочем, всего через семь минут москвичи сравняли счет. Судья Бенуа Бастьен назначил пенальти после просмотра VAR, а Антон Миранчук с 11-ти метров не промахнулся - 1:1.

Во второй половине "Атлетико" владел огромным преимуществом. Испанцы постоянно атаковали, а "Локомотив" старался сдержать соперника. Были моменты у Жоао Фелиша, забил, но из офсайда, Луис Суарес. У москвичей впереди был один шанс, когда Зе Луиш опасно прострелил в штрафную, но Жемалетдинов не успел к мячу. В концовке "матрасники" усилили давление, однако желаемого так и не добились.

В таблице группы "А" по-прежнему лидирует "Бавария", которая позже вечером встретится на выезде с "Зальцбургом". В активе мюнхенцев шесть очков. Что касается "Локомотива", то москвичи набрали два очка, "Атлетико" - четыре.