"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Новости

Трамп заявил, что не готовил ни победную речь, ни признание своего поражения 22:57
Диего Марадоне предстоит операция 22:45
В Нидерландах эвакуировали вокзал 22:31
Театр Ермоловой отменил спектакли с участием Олега Меньшикова 21:41
Володин объяснил, зачем создается единый центр лекарственного обеспечения 21:15
Два швейцарца задержаны по делу о теракте в Вене 21:10
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14 тысяч военнослужащих 21:06
Володин объяснил необходимость реформы ОМС 20:39
Володин исключил спешку при рассмотрении поправок об изъятии детей из семьи 20:36
Володин назвал выборы в США "шоу" и сравнил их с российскими 20:28
В Черном море нашли рюкзак пропавшего в Сочи основателя Skillbox 20:27
Арестован подозреваемый в убийстве Владимира Маругова 20:14
Володин: Дефицит бюджета не помешает выполнить социальные обязательства 20:14
Совет Европы обвинил Болгарию в расизме по отношению к цыганам 20:10
Болгарская певица Грета Ганчева получила гражданство России 20:10
Госдума планирует вернуться к зарубежным поездкам до конца года 20:07
Меланья Трамп проголосовала отдельно от своего мужа 19:28
Президент Болгарии призвал отложить переговоры о вступлении Македонии в ЕС 19:18
Актриса Светличная рассказала о попытке родных убить её ртутью 19:18
Европа названа главным источником пандемии COVID-19 19:18
Франция отправит пациентов с коронавирусом на лечение в Германию 19:03
"Беспримерный образ благородства": Броснан почтил память Коннери 18:51
Путин рассказал об уроках от Черномырдина 18:45
Актер Иван Краско заявил о поражении 45% легких из-за COVID-19 18:35
Более 100 миллионов человек проголосовали досрочно на выборах в США 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 22:59
Рубрика: Спорт

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" во второй раз сыграл вничью на групповом этапе Лиги чемпионов. "Красно-зеленые" разошлись миром на своем поле с "Атлетико" - 1:1.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Перед одной из ключевых встреч Лиги чемпионов "Локомотив" угодил в небольшой кризис: команда проиграла в трех поединках подряд и скатилась на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. После поражения от "Сочи" (1:2) на прошлых выходных главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич, пожалуй, впервые публично раскритиковал своих футболистов. По мнению серба, его подопечные не так серьезно относятся к национальному первенству, как к еврокубкам.

Фото: AP Photo / Martin Meissner
"Реал" - "Интер" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Что до "Атлетико", то мадридцы, в целом, неплохо стартовали в новом сезоне. Команда Диего Симеоне не знает поражений в матчах чемпионата и занимает третье место. Единственный провал случился в первом матче Лиги чемпионов, в котором "матрасники" крупно проиграли на выезде "Баварии" (0:4). Но тот поединок, скорее, был исключением. А так "Атлетико" очень силен и, разумеется, претендует на выход в плей-офф главного еврокубка.

Несмотря на ощутимую разницу в классе, "Локомотив" на равных сражался с мадридским клубом. Уже на 18-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Хосе Хименеса. Впрочем, всего через семь минут москвичи сравняли счет. Судья Бенуа Бастьен назначил пенальти после просмотра VAR, а Антон Миранчук с 11-ти метров не промахнулся - 1:1.

Во второй половине "Атлетико" владел огромным преимуществом. Испанцы постоянно атаковали, а "Локомотив" старался сдержать соперника. Были моменты у Жоао Фелиша, забил, но из офсайда, Луис Суарес. У москвичей впереди был один шанс, когда Зе Луиш опасно прострелил в штрафную, но Жемалетдинов не успел к мячу. В концовке "матрасники" усилили давление, однако желаемого так и не добились.

В таблице группы "А" по-прежнему лидирует "Бавария", которая позже вечером встретится на выезде с "Зальцбургом". В активе мюнхенцев шесть очков. Что касается "Локомотива", то москвичи набрали два очка, "Атлетико" - четыре.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Совфед одобрил закон о правительстве
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство