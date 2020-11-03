Лукашенко принял во Дворце Независимости верительные грамоты

Верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств принял президент Беларуси во Дворце Независимости, передает пресс-служба главы государства. Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в РБ Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага.

По традиции глава государства высказался о сотрудничестве Беларуси с каждым из государств, которые представляют дипломаты. Он подтвердил, в частности, заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом, подчеркнув, что особое место в двусторонней повестке занимают вопросы межконфессионального мира. "Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе", - сказал президент.

Важным союзником, которая первой признала независимость Беларуси, назвал Лукашенко Турцию, констатировав, что Минск и Анкара едины во мнении, что результативный экономический диалог - ключ к успеху и прогрессу. "Поэтому важно, чтобы достигнутые нами договоренности не остались на бумаге, а уже в ближайшее время были воплощены в жизнь", - подчеркнул президент.

Одним из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке, по мнению главы государства, является и Иран. Он подчеркнул, что в Минске приветствуют приостановку ряда ограничений в отношении Ирана со стороны ООН и надеются на дальнейшие конструктивные шаги, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Президент выразил благодарность руководству Ирана за поддержку Беларуси на многосторонних площадках и подтвердил, что РБ будет отвечать взаимностью, и "готова к продолжению взаимодействия с Ираном в международных организациях".

Прочные связи, которые характеризуются высоким доверием, искренней дружбой, установлены и между Минском и Дамаском, подчеркнул Лукашенко. Он выразил убеждение, что усилия сирийского руководства, направленные на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации, восстановление экономики и социальной сферы, будут способствовать активизации взаимодействия между двумя странами.

Говоря о двусторонних отношениях с Венесуэлой, белорусский лидер заверил, что РБ будет и далее оказывать этой латиноамериканской стране посильную поддержку.

Рассчитывает официальный Минск и на укрепление отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. "Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове, поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в этом регионе в целом", - сказал президент.

Что касается взаимодействия с Японией, то, по словам главы РБ, стороны имеют значительные резервы в торговле, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, в области науки и технологий. "Мы очень высоко ценим научную и гуманитарную помощь в ликвидации последствий Чернобыля. Со своей стороны готовы и дальше помогать вашей стране после аварии на Фукусиме и продолжить оздоровление японских детей в Беларуси", - заверил Лукашенко.

Он также выразил уверенность, что предстоящие летняя Олимпиада и Паралимпийские игры в Токио в 2021 году станут не только ярким праздником спортивных достижений, но и будут способствовать сплочению народов.

Обращаясь к дипломатам, президент выразил надежду, что все они будут "не просто доброжелательными и непредвзятыми наблюдателями за происходящими процессами", а окажут всемерное содействие формированию равноправных, взаимовыгодных отношений с Беларусью. "В ваших силах сблизить и взаимно обогатить наши культуры, помочь расширению гуманитарного сотрудничества и межличностных контактов", - добавил Лукашенко.