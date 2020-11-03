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03.11.2020 11:44
Рубрика: В мире

Лукашенко: Власти Беларуси не допустят раскола в обществе

Текст: Александр Гусаров

Раскола общества в Беларуси власти республики не допустят, поскольку большинство граждан проголосовало за единство страны. Об этом, как сообщает ТАСС, во вторник на церемонии принятия верительных грамот послов зарубежных государств заявил президент Александр Лукашенко.

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"Как глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство", - цитирует слова Лукашенко информагентство.

При этом белорусский президент отметил, что сегодня республика переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога. По словам Лукашенко, "калейдоскоп событий этого года стал экзаменом не только для действующей власти, но и для всего белорусского общества".

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