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03.11.2020 18:28
Рубрика: Экономика

Малой авиации разрешили возить грузы и вести разведку косяков рыбы

Текст: Евгений Гайва
Малая авиация с 1 января 2021 года сможет возить грузы и персонал заказчиков, выполнять авиаработы. Приказ об утверждении новых федеральных авиационных правил издал Минтранс.
Фото: Архив компании "Серебряные крылья" Фото: Архив компании "Серебряные крылья"
Фото: Архив компании "Серебряные крылья"
Фото: Григорий Ифтодий
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) могут выполнять ряд авиационных работ при условии получения документа, подтверждающего соответствие требованиям федеральных авиационных правил. По приказу в перечне более 40 видов работ. Например, ИП на легких самолетах или вертолетах смогут доставлять больных и медицинский персонал, перевозить медицинские грузы. Малые самолеты смогут выполнять транспортно-связные работы, перевозить персонал и груз заказчика авиационных работ, например, перевозить строительные грузы на внешней подвеске или проводить погрузочно-разгрузочные работы. Также малой авиации разрешили вести отстрел волков, проводить ледовую разведку, поиск и спасение людей, а кроме того, обследовать пастбища, птиц, животных, вести разведку косяков рыбы, морского зверя и наводить на их скопления рыболовецкие суда.

"В новых авиационных правилах существенно упрощены требования по получению сертификата эксплуатанта по выполнению авиационных работ", - отметил председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин. По его словам, новые авиационные правила дают возможность выполнять широкий перечень авиационных работ по удовлетворению нужд экономики.

Заказчиками этих работ могут быть как частные компании, так как региональные власти. В новых условиях предприятия малой авиации получили возможность заработка. Для заказчиков повысится оперативность выполнения работ, а стоимость снизится. В результате можно будет значительно сэкономить расходы бюджетов регионов, считает Лукин.

Фото: Вадим Брайдов/РИА Новости
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Вопрос о расширении возможностей использоваться малых воздушных судов для выполнения авиационных работ обсуждался в течение нескольких последних лет. Такую идею продвигали представители малой авиации и региональные власти Сибири, Дальнего Востока, где востребованы подобные работы. Оппоненты говорили, что допуск малой авиации к выполнению авиаработ повлияет на безопасность.

Авиационные работы нужны в труднодоступных, удаленные частях страны, говорит руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Правда, не понятно, на чем компании малой авиации будут зарабатывать деньги, если у нас в стране нет нужной техники, добавляет он. Срок эксплуатации распространенные с советских времен легких многоцелевых самолетов АН-2 постепенно заканчивается, а новых легких самолетов в России пока нет.

Тем не менее, представители отрасли намерены идти дальше. "Впереди у авиационной общественности малой авиации России стоит не менее важная задача по получению разрешения на выполнение воздушными судами малой авиации коммерческих воздушных перевозок пассажиров, груза и почты", - отметил Лукин. По его словам, это создаст благоприятные финансово-экономические условия для успешной производственно-хозяйственной деятельности предприятий малой авиации.

Экономика Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Судьба авиакомпании "Трансаэро"

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