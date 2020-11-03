Матвиенко предложила создать на базе Совфеда "цифровой парламент"

Во вторник министр выступил на пленарном заседании Совфеда с докладом о ходе реализации нацпроекта "Цифровая экономика" и обозначил пять ключевых направлений этой программы, среди которых и перевод госуслуг и госданных в цифровой формат.
"Органы власти должны показывать в этом пример, давайте на примере Совета Федерации сделаем цифровой парламент, покажем, как это должно быть по жизни. Можно вам такое поручение дать дополнительную общественную нагрузку к вашей деятельности? Мы готовы", - сказала Матвиенко, обращаясь к Шадаеву.
Она рассказала, что получает огромное число писем и обращений в бумажном виде. "Ежедневно я по 2-3 часа трачу на подписи, отработку. Давайте перейдем на цифру", - предложила спикер.
"Понятно, что есть человеческий фактор, не все возможно, но сделаем полностью современный электронный парламент, будем приглашать другие органы власти, знакомить их с тем, как должны работать электронные органы госвласти", - добавила Матвиенко.
Шадаев ответил согласием на предложение главы Совфеда.