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03.11.2020 14:48
Рубрика: Власть

Матвиенко: СФ готов организовать работу сенаторов, которых назначит президент

Текст: Галина Мисливская

В Совете Федерации закуплено оборудование для всех 30 сенаторов от РФ, которых может назначить президент на основании новых положений Конституции, сообщила журналистам председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Семнадцать дополнительных рабочих мест, как это раньше было прописано в Конституции, у нас уже подготовлены и оборудованы. Мы закупили уже оборудование и на другую численность. В случае необходимости мы его установим и обеспечим нормальные условия для сенаторов", - сказала она.

По словам Матвиенко, порядок работы президентских сенаторов, в том числе - пожизненных, будет прописан в регламенте Совфеда после тщательного обсуждения этого вопроса.

Напомним, 31 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Согласно новым положениям Конституции, глава государства сможет назначить не 17, как было ранее, а 30 членов верхней палаты, в том числе семерых пожизненно. Также право на пожизненный мандат сенатора от Российской Федерации закрепляется за бывшими президентами страны.

В настоящее время документ готовится к рассмотрению в Госдуме в первом чтении. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, о может быть принят до конца года.

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