Матвиенко: СФ готов организовать работу сенаторов, которых назначит президент

В Совете Федерации закуплено оборудование для всех 30 сенаторов от РФ, которых может назначить президент на основании новых положений Конституции, сообщила журналистам председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Семнадцать дополнительных рабочих мест, как это раньше было прописано в Конституции, у нас уже подготовлены и оборудованы. Мы закупили уже оборудование и на другую численность. В случае необходимости мы его установим и обеспечим нормальные условия для сенаторов", - сказала она.

По словам Матвиенко, порядок работы президентских сенаторов, в том числе - пожизненных, будет прописан в регламенте Совфеда после тщательного обсуждения этого вопроса.

Напомним, 31 октября президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации. Согласно новым положениям Конституции, глава государства сможет назначить не 17, как было ранее, а 30 членов верхней палаты, в том числе семерых пожизненно. Также право на пожизненный мандат сенатора от Российской Федерации закрепляется за бывшими президентами страны.

В настоящее время документ готовится к рассмотрению в Госдуме в первом чтении. По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, о может быть принят до конца года.