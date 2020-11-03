Матвиенко: Свобода слова не должна задевать религиозные чувства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила теракты во Франции и Австрии и выразила соболезнования семьям и близким погибших. Вместе с тем, считает она, свобода слова не должна пересекать "красную черту" в вопросе религиозных чувств граждан.

"Это очень тонкая материя. Свобода слова - это безусловная ценность, но она не может быть безграничной, когда задеваются религиозные чувства граждан", - сказала Матвиенко журналистам.

"Есть определенная красная черта, за которую нельзя заступать. Вот об этом надо всегда помнить", - отметила глава Совфеда.

Она подчеркнула, что терроризм - безусловное зло, которому нет оправданий и призвала сделать серьезные выводы из происходящего. "Террористы не имеют национальности, вероисповедания, это преступники, нужно уходить от ярлыков или попыток объяснять причины террористических актов или возлагая ответственность на какие-то культуры, на какие-то религии. Ведь все мировые религии не допускают теракты", - считает спикер.

Матвиенко добавила, что угроза терроризма существует во всем мире, необходимо преодолевать разногласия, объединяться в борьбе с этим злом, а Россия готова поделиться с партнерами своим опытом противодействия экстремизму.