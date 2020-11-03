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McFarlane Toys выпустит коллекционные игрушки по сериалу "Ведьмак"

Новости
    03.11.2020, 14:56
Текст:   Богдан Бобров

Производитель игрушек McFarlane Toys объявил о заключении эксклюзивного контракта на изготовление коллекционных фигурок по сериалу "Ведьмак".

Каких именно персонажей шоу Netflix можно будет поставить на полку, пока не уточняется.

Ранее компания работала по игровой франшизе с CD Projekt RED.

Мерч поступит в продажу не раньше, чем состоится премьера второго сезона.

Когда же выйдет продолжение "Ведьмака" пока неизвестно - в сетке расписания стримингового гиганта дата релиза обозначена как "в 2021-м".

Ранее был выпущен специальный ролик, в котором авторы проекта "спрятали" двух монстров из второго сезона.

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