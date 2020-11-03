Минздрав спросит мнение граждан, как улучшить медицинскую помощь

На портале госуслуг открывается опрос граждан с целью определения приоритетов программы модернизации первичного звена. Об этом сообщили сегодня в министерстве здравоохранения России. Принять участие в опросе может любой гражданин РФ старше 14 лет. Для этого необходима только подтвержденная учетная запись ЕСИА.

При этом опрос проводится анонимно, подчеркивается в сообщении министерства.

Место жительства пользователя определяется автоматически по указанным им данным на портале госуслуг, поэтому результаты опроса привязываются к конкретному региону и органу местного самоуправления.

В опросе гражданам предлагается ответить на вопросы, которые помогут выявить основные проблемные точки: доступность медицинской помощи, наличие диагностической и медицинского оборудования, наличие врачей и других медработников и их квалификация. Результаты опроса будут учтены при утверждении региональных программ модернизации первичного звена.

Пройти опрос можно до 15 ноября.