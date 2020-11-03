Мишустин освободил от НДФЛ премии "Большая перемена"

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от уплаты налога на доходы физических лиц денежные премии победителей всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена".

Конкурс проводится в этом году впервые, стартовал в конце марта и продлится до 15 ноября. В финал вышли 1200 школьников в возрасте 14-17 лет. Победители получат премии от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Из резервного фонда президента на эти цели выделено 400 миллионов.

В понедельник президент Владимир Путин посредством видеосвязи пообщался с финалистами "Большой перемены", которые собрались в эти дни в "Артеке".