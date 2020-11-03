Мишустин постановил создать центр обеспечения граждан лекарствами

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерству здравоохранения месяц, чтобы зарегистрировать и утвердить устав нового Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Он займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ, в частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Центр также будет вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах, что поможет предотвращать перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв.