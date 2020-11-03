Мишустин временно упростил работу с системой мониторинга лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Подписанное постановление распространяется на все действия с лекарствами с 1 июля 2020 года и на все препараты, за исключением лекарств из категории 12 высокозатратных нозологий.

Упрощенный порядок будет действовать до полной готовности всех участников отрасли к работе с системой мониторинга. Он нацелен в том числе на ускорение движения лекарств от производителей на аптечные витрины. В частности, сохраняя за всеми организациями обязанность по подаче сведений в систему в полном объеме, им разрешили проводить дальнейшие операции с товаром, если в течение 15 минут не получен успешный ответ об обработке данных.