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03.11.2020,  
18:33
Текст:  Светлана Цыганкова

Модернизированный Ту-160М впервые поднялся в небо с новыми двигателями

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, который проходит глубокую модернизацию, впервые поднялся в небо с новыми двигателями НК-32-02. Полет прошел в районе аэродрома Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Об этом РИА Новости сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Самолет взлетел под руководством командира экипажа Анри Наскидянца. Полет проходил на высоте шесть тысяч метров. Продолжался он два часа двадцать минут.

"РГ" уже писала о том, что первый испытательный полет Ту-160М прошел в начале 2020 года на высоте 1500 метров, длился он 34 минуты. На модернизированном Ту-160М установлено современное пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия.

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