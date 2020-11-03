МВД Австрии усилит контроль на границах после атаки в Вене

Австрия по согласованию со странами-соседями усиливает контроль на границах в рамках усиления безопасности после стрельбы в центре Вены. На экстренной пресс-конференции об этом рассказал генеральный директор полиции общественной безопасности Франц Руф.

Напомним, в столице Австрии накануне вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Один человек погиб, 15 получили ранения, среди них один полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией.

"В городе продолжается масштабная силовая спецоперация по розыску и поимке преступников. По данным полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Поиск стрелков ведут 150 спецназовцев. Расследованием произошедшего нападения занимаются контрразведчики и криминальная полиция", - пишет ТАСС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр внутренних дел Карл Нехаммер назвали произошедшую в Вене атаку терактом. Жителям страны рекомендовано избегать общественных мест и транспорта, а также не распространять фото и видеозаписи работы спецслужб.