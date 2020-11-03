На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19

Ситуация с распространением вызванного COVID-19 инфекционного заболевания на Украине перерастает из тяжелой в катастрофическую. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Мы пришли к точке невозврата и близки к катастрофе…Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно", - сказал чиновник, выступая во вторник на заседании Верховной рады. По словам Степанова, самое тяжелое время в плане пандемии для Украины еще впереди.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские медики выявили 8 899 инфицированных коронавирусом, что стало новым суточным максимумом с начала пандемии. За все время пандемии в стране инфицировано 411 093 человека, выздоровели 168 868 (40,8%), скончались 7 532 (1,8%). Как уточнил глава минздрава Украины, число ПЦР-тестирований в стране приближается к 50 тысячам в сутки. На повестке дня для Киева - сначала довести этот показатель до 75, а затем и до 100 тысяч в сутки.