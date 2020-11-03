Национальная премия бизнес-коммуникаций объявит победителей 1 декабря

Национальная Премия бизнес-коммуникаций - главная награда за эффективные маркетинговые практики и одно из важнейших деловых событий страны. Ключевая цель проекта - определить лучших маркетологов и отметить эффективную деятельность агентств, брендов и медиа, сформировав единый рейтинг лучших маркетинговых практик.

Сбор заявок на участие в НПБК 2020 закрыт. Экспертный совет Премии уже приступил к первому этапу голосования. Скоро станут известны имена лидеров индустрии, а также будут объявлены обладатели наивысшей награды Премии и специальных призов.

Участников Премии ежегодно оценивают профессионалы мира маркетинга. В состав Экспертного совета входит более 100 ведущих специалистов в сфере бизнес-коммуникаций: владельцы крупнейших международных и российских компаний, топ-менеджеры ведущих брендов, крупнейшие игроки медиарынка, представители СМИ, аудиторских и исследовательских компаний.

Напоминаем, что процессы голосования и объявления победителей в этом году будут проходить в онлайн-формате.

Первый этап голосования пройдет с 20 октября по 10 ноября. Второй этап голосования - 16 - 20 ноября. Гран-при - 20 ноября. Списки победителей станут известны 1 декабря.

Ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте.