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03.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Накануне Дня народного единства ВЦИОМ выяснил, что объединяет россиян

Текст: Айсель Герейханова
Россиян объединяют принадлежность к великому народу, любовь к Родине, гимн, герб и флаг. Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню народного единства.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Так, в исследовании отмечается, что 10% респондентов назвали главным символом России народ, чуть меньше опрошенных (8%) сказали, что это патриотизм, еще 8% считают, что это государственные флаг, про герб упомянули 7%. Среди главных символов страны россияне также назвали президента Владимира Путина, мощь и величие России, большой простор и территорию.

ВЦИОМ: 27% россиян доверяют воспитание своих детей дедушкам и бабушкам

Музыкальным символом, объединяющим россиян, стал гимн России, второе место заняла песня "День Победы", а третье - "Катюша". Для большинства опрошенных (69%) победа в Великой Отечественной войне - важнейшее историческое событие. Лидером среди книг, объединяющих жителей нашей страны, стала "Война и мир" Льва Толстого. А "Иронию судьбы, или С легким паром" Эльдара Рязанова россияне назвали главным объединяющим фильмом.

Первенство среди праздничных блюд традиционно осталось за салатом "Оливье".

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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