Накануне Дня народного единства ВЦИОМ выяснил, что объединяет россиян

Россиян объединяют принадлежность к великому народу, любовь к Родине, гимн, герб и флаг. Такие данные приводятся в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню народного единства.

Так, в исследовании отмечается, что 10% респондентов назвали главным символом России народ, чуть меньше опрошенных (8%) сказали, что это патриотизм, еще 8% считают, что это государственные флаг, про герб упомянули 7%. Среди главных символов страны россияне также назвали президента Владимира Путина, мощь и величие России, большой простор и территорию.

Музыкальным символом, объединяющим россиян, стал гимн России, второе место заняла песня "День Победы", а третье - "Катюша". Для большинства опрошенных (69%) победа в Великой Отечественной войне - важнейшее историческое событие. Лидером среди книг, объединяющих жителей нашей страны, стала "Война и мир" Льва Толстого. А "Иронию судьбы, или С легким паром" Эльдара Рязанова россияне назвали главным объединяющим фильмом.

Первенство среди праздничных блюд традиционно осталось за салатом "Оливье".